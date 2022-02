Volley, Las Palmas-Monza in tv oggi: orario e diretta streaming quarti Cev Cup 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per CDV Guaguas Las Palmas-Vero Volley Monza, gara di andata dei quarti di finale della Cev Cup maschile 2021/2022 di Volley. I brianzoli di coach Eccheli, dopo aver superato Ankara agli ottavi, vogliono i tre punti in trasferta per avvicinarsi al passaggio del turno. La formazione delle Canarie invece proverà a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno a Monza. L’appuntamento è per le ore 20.30 italiane di mercoledì 2 febbraio al Centro Insular de Deportes di Las Palmas, in Spagna. La partita non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface vi terrà informati con la cronaca al termine per non perdersi nulla. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per CDV Guaguas Las-Vero, gara di andata deidi finale della Cev Cup maschile 2021/di. I brianzoli di coach Eccheli, dopo aver superato Ankara agli ottavi, vogliono i tre punti in trasferta per avvicinarsi al passaggio del turno. La formazione delle Canarie invece proverà a sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista del ritorno a. L’appuntamento è per le ore 20.30 italiane di mercoledì 2 febbraio al Centro Insular de Deportes di Las, in Spagna. La partita non godrà di copertura televisiva né, ma Sportface vi terrà informati con la cronaca al termine per non perdersi nulla. SportFace.

Advertising

LucaP52977790 : RT @VeroVolleyMonza: ?? CEV CUP Vigilia dell'andata dei quarti di finale di #CEVCupM ???? Domani i nostri ragazzi impegnati in Spagna sul ca… - VeroVolleyMonza : ?? CEV CUP Vigilia dell'andata dei quarti di finale di #CEVCupM ???? Domani i nostri ragazzi impegnati in Spagna sul… - fabridal : #legavolley CEV Cup 22: Vero Volley Monza alle Canarie per sfidare Las Palmas - sportnews201 : CEV Cup 22: Vero Volley Monza alle Canarie per sfidare Las Palmas -