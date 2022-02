Volley femminile | Champions League | Novara perde a Istanbul | ma vince il girone e vola ai quarti!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)è stata sconfitta dal THYper 3-1 (25-21; 17-25; 25-23; 25-16) nella quinta giornata della fase a gironi della2021-2022 di. Si tratta di una battuta d’arresto indolore per la compagine piemontese, visto che si era già garantita il primo posto nele l’annessa qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea dopo la sconfitto a tavolino della Dinamo Mosca contro il Dukla Liberec (le russe hanno avuto problemi di visto per entrare in Repubblica Ceca). La squadra di coach Stefano Lavarini, reduce da quattro vittorie consecutive nel torneo, incappa nella prima sconfitta stagionale, dopo essersi presentata nella metropoli turca con soltanto nove ragazze a referto a causa di alcune positività al ...

Al Campionato Italiano per Società di beach volley 2021 - 22 partecipiamo per lo più con le categorie Silver e Gold, sia nel femminile che nel maschile. Siamo una società piccola ma ben organizzata. DIRETTA THY ISTANBUL NOVARA (RISULTATO 1 - 1): 25 - 21, 17 - 25 THY Istanbul Novara 1 - 1 : partita dai due volte finora per le piemontesi nella Champions League di volley femminile. Novara era infatti partita male e aveva perso per 25 - 21 il primo set, iniziato bene (2 - 6) ma concluso molto male, con quattro punti consecutivi per il THY Istanbul dal 21 pari. Novara è stata sconfitta dal THY Istanbul per 3-1 (25-21; 17-25; 25-23; 25-16) nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley femminile. Si tratta di una battuta d'arresto indolore per la compagine piemontese. La DIRETTA testuale di Zok Ub-Conegliano, sfida dei gironi della Champions League 2021/2022 di volley femminile: gli aggiornamenti live.