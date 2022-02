Volley, CEV Cup: Monza travolge il Guaguas a Las Palmas e avvicina la semifinale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Monza ha travolto il Guaguas con un roboante 3-0 (25-15; 25-23; 25-23) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2021-2022 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I brianzoli si sono letteralmente esaltati in casa del Las Palmas (sull’isola di Gran Canaria), compiendo un passo in avanti importante verso la qualificazione alle semifinali. Il Vero Volley avrà bisogno di conquistare due set nell’incontro di ritorno, in programma tra sette giorni di fronte al proprio pubblico, per assicurarsi il passaggio del turno. I ragazzi di coach Massimo Eccheli sono stati impeccabili in casa della compagine spagnola. Dopo un primo set dominato in lungo e in largo, il Vero Volley ha inscenato una battaglia punto a punto nella seconda frazione spuntandola proprio nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha travolto ilcon un roboante 3-0 (25-15; 25-23; 25-23) nell’andata dei quarti di finale della CEV Cup 2021-2022 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I brianzoli si sono letteralmente esaltati in casa del Las(sull’isola di Gran Canaria), compiendo un passo in avanti importante verso la qualificazione alle semifinali. Il Veroavrà bisogno di conquistare due set nell’incontro di ritorno, in programma tra sette giorni di fronte al proprio pubblico, per assicurarsi il passaggio del turno. I ragazzi di coach Massimo Eccheli sono stati impeccabili in casa della compagine spagnola. Dopo un primo set dominato in lungo e in largo, il Veroha inscenato una battaglia punto a punto nella seconda frazione spuntandola proprio nel ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #CevCupM 2022: #Monza vince in tre set a #LasPalmas nell'andata dei quarti di finale - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Imperiali vola con la super-difesa ?????? Daalderop ci mette potenza e bombarda in diagonale ?????? In una sola azione, tutta… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Caterina Bosetti spegne così le candeline!! ???? Muro-tetto a uno granitico e THY Istanbul respinto con perdite. Sempre v… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Novara strappa il pass con 2 turni d'anticipo! ??????? Scopri di più: - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: L'Igor Gorgonzola Novara può festeggiare la qualificazione ai quarti di finale di CEV Champions League femminile ?????????? #… -