Volley, Cannes-Scandicci in tv oggi: orario e diretta streaming Challenge Cup 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per RC Cannes-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Challenge Cup 2021/2022 di Volley femminile. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno vinto l'andata in casa per 3-1 e dunque possono assicurarsi il passaggio del turno vincendo due set. Servirà invece la rimonta per la formazione francese, che proverà a sfruttare il campo amico per vincere 3-0 o 3-1 e rinviare tutto al Golden Set. Chi conquisterà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 20.00 di mercoledì 2 febbraio al Palais des Victoires di Cannes, in Francia. La partita non godrà di copertura televisiva né streaming, ma Sportface vi terrà aggiornati con la cronaca al termine per non perdersi nulla.

