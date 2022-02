Vodafone | in calo i ricavi dai servizi in Italia I clienti di Ho sono 2 | 7 milioni

Advertising

Digital_Day : Il 49% dei clienti di rete fissa di Vodafone sono convergenti, ossia sia rete fissa sia mobile. E quasi una richies… -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone calo

Il comunicato stampaItalia chiude il trimestre al 31 dicembre 2021 con ricavi da servizi a 1.107 milioni di euro, indell'1,3%* rispetto allo stesso trimestre dell'anno ...Italia ha chiuso il terzo trimestre 2022 - corrispondente al periodo ottobre - novembre - dicembre 2021 - con 1,107 miliardi di euro di ricavi da servizi , indi 1,3 punti percentuali ...Chi passa a TIM da Vodafone a gennaio può quindi scegliere tra tante nuove tariffe per tutti i gusti e le esigenze. L'operatore in particolare punta sulla qualità della sue rete e sul fornire un'assis ...Va stabilizzandosi la flessione del fatturato per Vodafone Italia che chiude il trimestre al 31 dicembre 2021 con ricavi da servizi a 1,1 miliardi, in calo dell'1,3% rispetto allo stesso trimestre ...