Vitti | Draghi | ' ha dato lustro al cinema italiano nel mondo'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la morte di Monica Vitti. Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo". Si legge in una nota di palazzo Chigi.

