VIDEO | IL NAPOLI PRIMAVERA ANNIENTA LA SPAL: LE PAROLE DI FRUSTALUPI (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nicolò FRUSTALUPI, tecnico della PRIMAVERA del NAPOLI, ha parlato ai nostri microfoni al termine di NAPOLI-SPAL, terminata 4-2 in favore degli azzurrini. I ragazzi di FRUSTALUPI portano a casa tre punti fondamentali per il proseguo della stagione arrivati alla sedicesima giornata, gli azzurrini sognano sempre di più di arrivare ai playoff dopo la stagione scorsa passata in PRIMAVERA 2. IL RISULTATO NAPOLI-SPAL 4-2 (15? Cioffi, 42? e 88? Wilke Braams, 74? e 77? Ambrosino, 79? Mercurio) LE FORMAZIONI NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Mané, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Toccafondi, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi. A disposizione: Turi, Rendina, Pontillo, De Luca, Di Dona, Gioielli, De Marco, Acampa, Marranzino, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nicolò, tecnico delladel, ha parlato ai nostri microfoni al termine di, terminata 4-2 in favore degli azzurrini. I ragazzi diportano a casa tre punti fondamentali per il proseguo della stagione arrivati alla sedicesima giornata, gli azzurrini sognano sempre di più di arrivare ai playoff dopo la stagione scorsa passata in2. IL RISULTATO4-2 (15? Cioffi, 42? e 88? Wilke Braams, 74? e 77? Ambrosino, 79? Mercurio) LE FORMAZIONI(3-5-2): Idasiak; Mané, Barba, Costanzo; Marchisano, Vergara, Toccafondi, Spavone, Giannini; D’Agostino, Cioffi. A disposizione: Turi, Rendina, Pontillo, De Luca, Di Dona, Gioielli, De Marco, Acampa, Marranzino, ...

Advertising

giusmo1 : Quindi il professore che si è dato fuoco a #Rende non è un no-vax. Aspetta il booster, lavora in una scuola del Nor… - Atalanta_BC : La ?? di #Malinovskyi a Napoli è il vostro Best Goal di dicembre! ?? Malina’s ?? in Naples is your Best Goal from Dec… - _Carabinieri_ : Un infermiere professionale e un operatore socio sanitario dell'Asl di Napoli sono stati arrestati dai #Carabinieri… - marinoo2000 : RT @rainbow20202020: Piera: 'Su una donna condivido, il pelo è orribile, sull'uomo invece ... I miei figli anche si depilano, una roba trem… - LeilaMlni : Scusate però eh, il video è chiaro. “Quella è Napoli, li si fanno anche le sopracciglia” che stereotipi stai portan… -