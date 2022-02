“Victoria ha mangiato lo stesso piatto per 25 anni” | l’incredibile confessione del marito David Beckham

Advertising

libertfly : Victoria Beckham ha mangiato lo stesso piatto tutti i giorni per 25 anni: ecco quale -

Ultime Notizie dalla rete : Victoria mangiato

Da quando ho conosciutohasempre e solo pesce alla griglia e verdure al vapore, raramente si allontana da lì'.Beckham per mantenersi in forma segue una dieta che sembra essere davvero rigida . Mangia ... Non ricordo cosa fosse ma sono sicuro che da allora non l'ha più' , ha aggiunto David.Lui è una buona forchetta mentre l’ex spice mangia lo stesso piatto da 25 anni David Beckham ha fatto una rivelazione piuttosto curiosa in merito alle abitudini alimentare della moglie, l’ex Spice ...Nel piatto di Victoria Beckham da 25 anni ogni giorno c'è sempre la stessa cosa, una dieta a cui rinuncia solo in rare occasioni ...