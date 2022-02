Vescovo di Sanremo: da Achille Lauro blasfemia e vilipendio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Profazione, blasfemia, vilipendio. Dura condanna del Vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, che ad askanews esprime tutto il suo disappunto per il gesto di autobattezzarsi messo in scena da Achille Lauro sul palco dell'Ariston aprendo il Festival di Sanremo."Innanzitutto, anche dal punto di vista del segno in se stesso, qualora lo si volesse interpretare nella maniera più benevola, è un gesto sbagliato perché nessuno battezza se stesso. Questo dono si riceve da Dio attraverso la mediazione della Chiesa. Ma io non mi accodo a coloro che optano per una interpretazione benevola. Secondo me - dice - il gesto rappresenta oltre che la solita blasfemia a cui purtroppo siamo abituati, anche un vilipendio della fede e un'offesa, anche ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Profazione,. Dura condanna deldi, monsignor Antonio Suetta, che ad askanews esprime tutto il suo disappunto per il gesto di autobattezzarsi messo in scena dasul palco dell'Ariston aprendo il Festival di."Innanzitutto, anche dal punto di vista del segno in se stesso, qualora lo si volesse interpretare nella maniera più benevola, è un gesto sbagliato perché nessuno battezza se stesso. Questo dono si riceve da Dio attraverso la mediazione della Chiesa. Ma io non mi accodo a coloro che optano per una interpretazione benevola. Secondo me - dice - il gesto rappresenta oltre che la solitaa cui purtroppo siamo abituati, anche undella fede e un'offesa, anche ...

