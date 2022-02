Verona, il racconto di un padre che ha denunciato la figlia: "È a capo di una baby gang" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) commenta Un imprenditore di Verona ha denunciato la figlia adolescente: la ragazza, secondo la testimonianza dell'uomo a 'Fuori dal Coro' , sarebbe a capo di una baby gang : 'Tutto è iniziato quando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) commenta Un imprenditore dihalaadolescente: la ragazza, secondo la testimonianza dell'uomo a 'Fuori dal Coro' , sarebbe adi una: 'Tutto è iniziato quando ...

Advertising

larenait : «Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare» - SpinaSpi : RT @Gianlomur: 27/2/21 - Verona 1-1 Juventus, @leleadani commentava così La verità e la giustizia son valori troppo nobili per il racconto… - cloudstrifelmax : RT @Gianlomur: 27/2/21 - Verona 1-1 Juventus, @leleadani commentava così La verità e la giustizia son valori troppo nobili per il racconto… - Fds1988 : RT @Gianlomur: 27/2/21 - Verona 1-1 Juventus, @leleadani commentava così La verità e la giustizia son valori troppo nobili per il racconto… - alessandrobena2 : RT @Gianlomur: 27/2/21 - Verona 1-1 Juventus, @leleadani commentava così La verità e la giustizia son valori troppo nobili per il racconto… -