Vento in pista: atterraggio da brividi all'aeroporto di Londra (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Momenti di paura a Heathrow: in fase d'atterraggio un aereo della British Airways ha dovuto combattere con raffiche di quasi 150 km l'ora Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Momenti di paura a Heathrow: in fase d'un aereo della British Airways ha dovuto combattere con raffiche di quasi 150 km l'ora

Advertising

bobinetv : Allarme meteo per vento forte: @CourmayeurMontB chiude la la pista di fondo e la pedonale della Val Ferret… - danipiucarlo : @disinformatico Comunque, c'entra nulla, ma io oggi ho volato (passeggera) con allerta vento, a raffiche...decollo… - __Giul : Oggi c'è talmente vento che i cessi chimici sono volati in mezzo alla pista da sci - QNuovo : @robygno Su una pista di 500 metri quadri, con calma di vento... - AnnaMarchetto3 : @Giovanna7514 ????????vegno torte in bici ???????? Però tremenda quea pista ciclabile, verso Noventa sempre il vento contro ????????? -