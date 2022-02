Vaccino under 5, pediatri: “Favorevoli, possibile richiamo una volta l’anno” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’arrivo del Vaccino anti-Covid per la fascia d’età under 5 “ci vede molto Favorevoli anche perché stiamo assistendo ad un aumento dei positivi nelle fasce pediatriche” e sulla possibilità che questo Vaccino sviluppato Pfizer-BioNTech, che ha chiesto il via libera al’Fda, venga incluso nelle vaccinazioni pediatriche annuali “probabilmente sarà così, avrà senso farlo una volta l’anno insieme agli altri”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatra (Sip). “ll sistema immunitario dei bambini risponde meglio alle stimolazioni dei vaccini – ricorda la presidente dei pediatri – se pensiamo che proprio sotto i cinque anni si fanno le principali vaccinazioni dell’età ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’arrivo delanti-Covid per la fascia d’età5 “ci vede moltoanche perché stiamo assistendo ad un aumento dei positivi nelle fasceche” e sulla possibilità che questosviluppato Pfizer-BioNTech, che ha chiesto il via libera al’Fda, venga incluso nelle vaccinazioniche annuali “probabilmente sarà così, avrà senso farlo unainsieme agli altri”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatra (Sip). “ll sistema immunitario dei bambini risponde meglio alle stimolazioni dei vaccini – ricorda la presidente dei– se pensiamo che proprio sotto i cinque anni si fanno le principali vaccinazioni dell’età ...

