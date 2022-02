Vaccino, in Lombardia già 6,5 milioni di adesioni alla dose booster (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Più di 6,5 milioni di adesioni alla terza dose, tra già vaccinati e prenotati. Mercoledì 2 febbraio la Lombardia ha tagliato un altro significativo traguardo nella lotta al Covid, grazie a una campagna vaccinale che non conosce sosta e che ha raggiunto l’80% dei cittadini lombardi vaccinati con la dose booster tra quelli che hanno ultimato il ciclo primario, prima e seconda dose, da almeno 120 giorni. “Regione Lombardia si conferma ai vertici in Italia e in Europa – sottolinea la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – per la straordinaria campagna vaccinale. Le adesioni complessive si avvicinano al 92% della platea Istat di cittadini vaccinabili over 5 anni, con punte del 97% per gli over 60, del 96% ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Più di 6,5diterza, tra già vaccinati e prenotati. Mercoledì 2 febbraio laha tagliato un altro significativo traguardo nella lotta al Covid, grazie a una campagna vaccinale che non conosce sosta e che ha raggiunto l’80% dei cittadini lombardi vaccinati con latra quelli che hanno ultimato il ciclo primario, prima e seconda, da almeno 120 giorni. “Regionesi conferma ai vertici in Italia e in Europa – sottolinea la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti – per la straordinaria campagna vaccinale. Lecomplessive si avvicinano al 92% della platea Istat di cittadini vaccinabili over 5 anni, con punte del 97% per gli over 60, del 96% ...

