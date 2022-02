Vaccino Covid | dati e grafici sulle somministrazioni in Italia | regione per regione

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose di, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età.

reportrai3 : Il vaccino cubano e le cure contro il covid, la fine del quarto governo Berlusconi tra crisi economica e vicende gi… - DavidPuente : Ci provano anche così - MediasetTgcom24 : Covid, Green pass illimitato a chi ha fatto booster o ai guariti con due dosi di vaccino #greenpass #covid… - SoErNestoo : RT @GandolfoDomini1: I vaccinati con #terzadose hanno il terrore di prendere il #COVID. Un vaccino che più ne fai più hai paura di ammalar… - LalliVincenzo : RT @ilmeteoit: #VACCINO anti-COVID per i #BAMBINI sotto 5 anni: ci sono novità! La notizia è appena arrivata... -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Leggi Anche, Green pass illimitato a chi ha fatto booster o ai guariti con due dosi diDurante il consiglio dei ministri Mario Draghi ha parlato della Dad e spiegato: 'Vogliamo limitare ...Solo qualche giorno prima un'altra infermiera era stata arrestata dalla Polizia a Palermo: non era vaccinata e falsificava l'inoculazione delanti -. Mentre ad Ancona un infermiere ...Sono 118.994 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in decrescita rispetto a ieri (133.142); in lieve calo anche i decessi, 395 (ieri 427), 187.816 invece i guariti. E a fronte ...Arrivano in Calabria di 31.100 dosi di vaccini Moderna. Lo rende noto Poste Italiane. La distribuzione è affidata ad Sda, corriere di Poste Italiane. Il mezzo speciale, attrezzato di cella frigorifero ...