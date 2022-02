Vaccino anche ai neonati? L’esperto: meglio essere cauti, aspettiamo i dati della sperimentazione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “L’unico modo in cui porsi davanti al Vaccino” anti-Covid “per la fascia 6 mesi-5 anni è aspettare i dati della sperimentazione. E capire se in quei dati ci sono numeri sufficienti da consentire una tranquilla somministrazione”. Così il virologo Marco Falcone, professore associato di malattie infettive dell’Università di Pisa, commenta la richiesta di Pfizer-BioNTech all’agenzia regolatoria Usa Fda. Pfizer chiede un via libera all’uso di emergenza del loro Vaccino anche nei bimbi under 5. “Si deve pronunciare l’Fda e poi si deve pronunciare l’Ema” per l’Europa, ricorda L’esperto all’Adnkronos Salute. “E per essere tutti più tranquilli è fondamentale aspettare che questi dati passino al vaglio degli enti regolatori. E’ ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) “L’unico modo in cui porsi davanti al” anti-Covid “per la fascia 6 mesi-5 anni è aspettare i. E capire se in queici sono numeri sufficienti da consentire una tranquilla somministrazione”. Così il virologo Marco Falcone, professore associato di malattie infettive dell’Università di Pisa, commenta la richiesta di Pfizer-BioNTech all’agenzia regolatoria Usa Fda. Pfizer chiede un via libera all’uso di emergenza del loronei bimbi under 5. “Si deve pronunciare l’Fda e poi si deve pronunciare l’Ema” per l’Europa, ricordaall’Adnkronos Salute. “E pertutti più tranquilli è fondamentale aspettare che questipassino al vaglio degli enti regolatori. E’ ...

