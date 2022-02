VACCINI: ALLARME PRIONI “MUCCA PAZZA”. Montagnier: 21 Morti dopo mRNA. 5 Studi su Spike-SARS2 e Danni Cerebrale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio «Come medico conoscevo 21 persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino Pfizer, e un’altra persona che ha ricevuto Moderna, in ogni caso a RNA messaggeri, ai quali bisogna aggiungere quello a DNA messaggero che è la fonte del vaccino AstraZeneca. Questi tre VACCINI Pfizer, AstraZeneca, Moderna contengono una sequenza, identificata … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio «Come medico conoscevo 21 persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino Pfizer, e un’altra persona che ha ricevuto Moderna, in ogni caso a RNA messaggeri, ai quali bisogna aggiungere quello a DNA messaggero che è la fonte del vaccino AstraZeneca. Questi trePfizer, AstraZeneca, Moderna contengono una sequenza, identificata … proviene da Database Italia.

