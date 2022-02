Vaccinati in presenza, quarantene dimezzate: nuove regole scuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Erano attese e sono arrivate dal Consiglio dei ministri di oggi le novità che, dalla Dad (di fatto relegata ai non Vaccinati) ai tamponi (sparisce la famigerata gincana T0 - T5 - T10; ok a quelli fai -... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Erano attese e sono arrivate dal Consiglio dei ministri di oggi le novità che, dalla Dad (di fatto relegata ai non) ai tamponi (sparisce la famigerata gincana T0 - T5 - T10; ok a quelli fai -...

Advertising

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - marcodimaio : Bene i provvedimenti approvati dal Govero: sulla scuola si semplificano le regole sulla quarantena, grazie anche al… - SarnoRaffaele : RT @marcodimaio: Bene i provvedimenti approvati dal Govero: sulla scuola si semplificano le regole sulla quarantena, grazie anche al contri… - carle08 : RT @marcodimaio: Bene i provvedimenti approvati dal Govero: sulla scuola si semplificano le regole sulla quarantena, grazie anche al contri… - magno_patrizia : RT @liliaragnar: Dal sesto vanno in dad per 5 giorni solo i NON vaccinati e per la scuola secondaria fino a 2 casi in classe si resta in pr… -