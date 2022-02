Usa, sparatoria in un college in Virginia: due poliziotti uccisi. Il presidente Biden: “Basta violenza contro le forze dell’ordine” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Martedì 1 febbraio due agenti di polizia sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in un college privato della Virginia, situato a circa 200 chilometri a nord-ovest di Richmond, da una persona che è stata catturata poco dopo non lontano dal luogo dell’agguato. L’omicida è stato in seguito identificato, si tratta di Alexander Wyatt Campbell, 27enne di Ashland, in Virginia. I funzionari del Bridgewater college, per riuscire ad identificare e trovare il responsabile, hanno bloccato l’intera scuola e hanno perquisito tutte le persone al suo interno fino al ritrovamento del ricercato. Il blocco è iniziato nel primo pomeriggio quando i funzionari del college hanno inviato un tweet avvertendo studenti e docenti dell’ assassino nel campus. Il college ha poi inviato un tweet ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Martedì 1 febbraio due agenti di polizia sono statia colpi di arma da fuoco in unprivato della, situato a circa 200 chilometri a nord-ovest di Richmond, da una persona che è stata catturata poco dopo non lontano dal luogo dell’agguato. L’omicida è stato in seguito identificato, si tratta di Alexander Wyatt Campbell, 27enne di Ashland, in. I funzionari del Bridgewater, per riuscire ad identificare e trovare il responsabile, hanno bloccato l’intera scuola e hanno perquisito tutte le persone al suo interno fino al ritrovamento del ricercato. Il blocco è iniziato nel primo pomeriggio quando i funzionari delhanno inviato un tweet avvertendo studenti e docenti dell’ assassino nel campus. Ilha poi inviato un tweet ...

