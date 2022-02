Usa | le cucine a gas inquinano come 500mila auto a benzina

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Il metano che fuoriesce dallea gas all’interno delle case americane ha un impatto climatico paragonabile alle emissioni di anidride carbonica di circa”. Ma la cosa più preoccupante è che il gas fuoriesce in qualsiasi momento del giorno e della notte, direttamente in cucina, anche se non lo si sta usando, e a prescindere dal modello o dall’usura dell’elettrodomestico. Lo sostiene uno studio – il primo nel suo genere – pubblicato su Environmental Science & Technology da un team di ricercatori della Stanford University. Il motivo sta nelle perdite domestiche di metano, che contribuiscono addirittura per un terzo al riscaldamento generato dalla combustione del gas naturale dellee “talvolta espone gli utenti a sostanze inquinanti che provocano malattie ...