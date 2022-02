Usa: giorno della marmotta, l'inverno durerà ancora 6 settimane (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La marmotta meteorologa più famosa al mondo ha parlato: l'inverno negli Stati Uniti durerà ancora sei settimane. Come ogni anno nel 'Groundhog day' (il giorno della marmotta) Punxsutawney Phil è stata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lameteorologa più famosa al mondo ha parlato: l'negli Stati Unitisei. Come ogni anno nel 'Groundhog day' (il) Punxsutawney Phil è stata ...

Advertising

Nonnadinano : RT @AndreaLompio53: È probabile che le vittime #covid negli #USA superino il milione nelle prossime settimane secondo le tendenze attuali.… - Qualunque12 : @ValeriaBassani4 Non é rivoluzionario essere blasfemi al giorno d'oggi eh, anzi il contrario. La chiesa e la fede é… - AndreaLompio53 : È probabile che le vittime #covid negli #USA superino il milione nelle prossime settimane secondo le tendenze attua… - iconanews : Usa: giorno della marmotta, l'inverno durerà ancora 6 settimane - MassiDL273 : in quella fogna di mondo che sono gli USA si sono svegliati pieni di merda nel cervello come sempre. ripartono deci… -