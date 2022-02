Una vita anticipazioni: Lolita sta sempre peggio, giallo sulla malattia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Bellita continuerà a stare nascosta o alla fine uscirà di casa e dirà anche agli altri vicini che cosa le è successo e che è ancora viva? E che ne sarà di Lolita che è stata davvero molto male dopo aver visto suo marito in compagnia di un’altra donna? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 3 febbraio 2022. In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1319 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni arrivano puntualissime e ci rivelano tutto quello che accadrà! Nel palazzo ovviamente non si parla d’altro: sono tutti preoccupati per Lolita ma allo stesso tempo il pettegolezzo non manca. Hanno visto uscire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una? Bellita continuerà a stare nascosta o alla fine uscirà di casa e dirà anche agli altri vicini che cosa le è successo e che è ancora viva? E che ne sarà diche è stata davvero molto male dopo aver visto suo marito in compagnia di un’altra donna? Lo scopriamo comecon ledi Unaper la puntata di domani, 3 febbraio 2022. In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1319 di Acacias 38 e comele nostrearrivano puntualissime e ci rivelano tutto quello che accadrà! Nel palazzo ovviamente non si parla d’altro: sono tutti preoccupati perma allo stesso tempo il pettegolezzo non manca. Hanno visto uscire ...

