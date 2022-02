Un Posto al Sole, anticipazioni 3 febbraio: la furia di Bianca (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di giovedì 3 febbraio: Bianca è sempre più di cattivo umore e diventa una furia. Un tira e molla tra Marina e Roberto che potrebbe comportare dei cambiamenti nel futuro delle vite dei due imprenditori. Fabrizio è ad un passo dalle dimissioni, ma sua moglie ha da fargli una confessione importante. Gli racconterà del cedimento con Ferri? Gli farà qualche proposta? L’unica cosa certa è che adesso Marina si trova a dover fare una scelta importante. Bianca è di cattivo umore (via screenshot)Chiara intanto sta facendo i conti con una dipendenza dalla cocaina e deve stare molto attenta perché oltre a poter avere problemi personali, questo potrebbe rappresentare un fattore di rischio determinante sul lavoro. La ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unaldella puntata di giovedì 3è sempre più di cattivo umore e diventa una. Un tira e molla tra Marina e Roberto che potrebbe comportare dei cambiamenti nel futuro delle vite dei due imprenditori. Fabrizio è ad un passo dalle dimissioni, ma sua moglie ha da fargli una confessione importante. Gli racconterà del cedimento con Ferri? Gli farà qualche proposta? L’unica cosa certa è che adesso Marina si trova a dover fare una scelta importante.è di cattivo umore (via screenshot)Chiara intanto sta facendo i conti con una dipendenza dalla cocaina e deve stare molto attenta perché oltre a poter avere problemi personali, questo potrebbe rappresentare un fattore di rischio determinante sul lavoro. La ...

Advertising

minimopericolo : voglio punti al fantazalone se nel suo intervento quel pelato menziona - i finocchi - le cime di rapa - il posto fi… - rossella_vene : RT @esercitodelsole: Urlano a Sole “gatta morta” e lei: Non mi interessa, non lo sono. Se avessero detto stronza, avrei dato ragione perché… - vincenzoBrugal1 : Se cresci senza una parola di confronto che ti rassicuri dandoti il tuo posto al sole nel mondo, niente sarà mai ab… - DanieleDanking : @Uni91070952 Mi sembra una generalizzazione e una banalizzazione di quel mondo, può darsi che alcune siano così ma… - skarveth : RT @esercitodelsole: Urlano a Sole “gatta morta” e lei: Non mi interessa, non lo sono. Se avessero detto stronza, avrei dato ragione perché… -