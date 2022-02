Un lungo silenzio, poi l'addio. Se n' è andata Monica Vitti, protagonista immensa su ogni registro del cinema italiano negli anni d'oro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Icona del cinema italiano da molti anni lontana dalle scene per una malattia. L'immagine che il mondo del cinema e della cultura ricordano è quella dell'attrice che ha saputo interpretare come nessun'... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Icona delda moltilontana dalle scene per una malattia. L'immagine che il mondo dele della cultura ricordano è quella dell'attrice che ha saputo interpretare come nessun'...

