Ucraina, Stoltenberg: bene arrivo delle truppe Usa in Ue, segnale forte (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 'Accolgo con favore la decisione degli Stati Uniti di schierare ulteriori forze in Germania, Polonia e Romania, rafforzando ulteriormente la deterrenza e la difesa collettiva della Nato'. Lo dice il ...

