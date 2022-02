Ucraina, massima allerta nel Mediterraneo: la Nato sfida le navi russe al largo della Sicilia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’intero Mediterraneo vive ore di massima allerta. Lo riferisce Repubblica in un dettagliato resoconto: “La squadra navale russa ha superato il Canale di Sicilia e prosegue il suo viaggio verso il Mediterraneo orientale. I satelliti l’hanno fotografata ieri in avvicinamento verso la Grecia. Ma le immagini riprese dallo spazio – analizzate dal sito francese Coupsure – mostrano un altro elemento significativo: che testimonia il livello di tensione nei nostri mari: una fregata della Nato le ha seguite a distanza ravvicinatissima. Si tratta della Hansen, un’unità norvegese che è la vedetta avanzata della task force guidata dalla portaerei americana Truman. Mentre le navi di Mosca avanzavano tra Malta e la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’interovive ore di. Lo riferisce Repubblica in un dettagliato resoconto: “La squadra navale russa ha superato il Canale die prosegue il suo viaggio verso ilorientale. I satelliti l’hanno fotografata ieri in avvicinamento verso la Grecia. Ma le immagini riprese dallo spazio – analizzate dal sito francese Coupsure – mostrano un altro elemento significativo: che testimonia il livello di tensione nei nostri mari: una fregatale ha seguite a distanza ravvicinatissima. Si trattaHansen, un’unità norvegese che è la vedetta avanzatatask force guidata dalla portaerei americana Truman. Mentre ledi Mosca avanzavano tra Malta e la ...

