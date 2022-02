Ucraina, gli Usa inviano 3 mila soldati nell’Est Europa. Mosca: «Decisione distruttiva» (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Decisione degli Usa di schierare altre truppe in Europa orientale è «distruttiva». A dirlo è stato il vice ministro degli Esteri, Alexander Grushko, citato dall’agenzia Interfax. Il riferimento è all’approvazione formale da parte di Joe Biden dell’invio di un contingente supplementare in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull’Ucraina. In settimana partiranno 2.000 soldati da Fort Bragg, nel Carolina del Nord, e 1.000 dallo squadrone Stryker con base in Germania. Le truppe serviranno per rafforzare il fianco orientale della Nato in caso di invasione russa oltre il confine ucraino. Per Grushko si tratta di una misura «ingiustificata, che aumenta le tensioni militari e riduce il campo per le decisioni politiche». Secondo la Cnn, il Pentagono ha annunciato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ladegli Usa di schierare altre truppe inorientale è «». A dirlo è stato il vice ministro degli Esteri, Alexander Grushko, citato dall’agenzia Interfax. Il riferimento è all’approvazione formale da parte di Joe Biden dell’invio di un contingente supplementare in Polonia, Germania e Romania in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull’. In settimana partiranno 2.000da Fort Bragg, nel Carolina del Nord, e 1.000 dallo squadrone Stryker con base in Germania. Le truppe serviranno per rafforzare il fianco orientale della Nato in caso di invasione russa oltre il confine ucraino. Per Grushko si tratta di una misura «ingiustificata, che aumenta le tensioni militari e riduce il campo per le decisioni politiche». Secondo la Cnn, il Pentagono ha annunciato ...

