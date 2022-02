Ucraina: gli Usa inviano 3 mila soldati in Polonia, Germania e Romania. Le navi russe davanti alla Sicilia seguite dalla Nato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Possibile l’invio di altre truppe nei prossimi giorni: in allerta 8.500 soldati. Il Cremlino attacca Boris Johnson: «E’ totalmente confuso». Quattro aerei militari russi intercettati nello spazio aereo scozzese. Immagini satellitari provano l’espansione della presenza sul confine ucrino Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Possibile l’invio di altre truppe nei prossimi giorni: in allerta 8.500. Il Cremlino attacca Boris Johnson: «E’ totalmente confuso». Quattro aerei militari russi intercettati nello spazio aereo scozzese. Immagini satellitari provano l’espansione della presenza sul confine ucrino

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il Presidente della… - Agenzia_Ansa : Gli Usa propongono alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in U… - MediasetTgcom24 : Ucraina, gli Stati Uniti avvertono: 'Siamo pronti a tutto' #ucraina #usa #russia #joebiden - donynot82 : Gli USA inviano 3mila militari in Est Europa. Putin da il via alle grandi manovre al confine con l'Ucraina. Kiev: S… - spel81 : Iniziano a vedersi gli effetti della crisi in Ucraina anche nel basket -