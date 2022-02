Ucraina, gli Stati Uniti inviano 3mila militari in Europa dell’Est. Mosca: “Mossa distruttiva che allontana la soluzione diplomatica” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La tensione tra la Russia e l’Ucraina e i suoi partner occidentali della Nato sta raggiungendo i livelli massimi, tanto che l’amministrazione Biden, nonostante i numerosi appelli di riavviare un dialogo diplomatico costruttivo e improntato alla de-escalation, ha dato l’ok all’invio di 3mila soldati americani in Europa dell’Est per proteggere il confine orientale dell’Alleanza da possibili incursioni delle milizie di Mosca. Gli uomini di Washington, secondo quanto riferisce la Cnn, arriveranno a destinazione “nei prossimi giorni” e saranno dislocati in Polonia, Germania e Romania: 2mila di questi partiranno da Fort Bragg, North Carolina, e arriveranno in Polonia e Germania, mentre altri 1.000 fanno parte di uno squadrone Stryker basato in Germania e Romania. La conferma è arrivata anche dal Pentagono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La tensione tra la Russia e l’e i suoi partner occidentali della Nato sta raggiungendo i livelli massimi, tanto che l’amministrazione Biden, nonostante i numerosi appelli di riavviare un dialogo diplomatico costruttivo e improntato alla de-escalation, ha dato l’ok all’invio disoldati americani inper proteggere il confine orientale dell’Alleanza da possibili incursioni delle milizie di. Gli uomini di Washington, secondo quanto riferisce la Cnn, arriveranno a destinazione “nei prossimi giorni” e saranno dislocati in Polonia, Germania e Romania: 2mila di questi partiranno da Fort Bragg, North Carolina, e arriveranno in Polonia e Germania, mentre altri 1.000 fanno parte di uno squadrone Stryker basato in Germania e Romania. La conferma è arrivata anche dal Pentagono ...

