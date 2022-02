Tutte le scoperte del progetto ScanPyramids in Egitto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La missione ScanPyramids è nata nel 2015 come un progetto internazionale guidato dall’Università del Cairo e dall’Istituto francese HIP (Heritage Innovation Preservation). L’intenzione era quella di scansionare le piramidi egiziane dell’Antico Regno, ossia Khufu, Chefren, Cheope) per rilevare la presenza di vuoti interni e strutture sconosciute. Dopo due anni di lavoro, molti articoli, controversie e dubbi, è arrivato il momento di un bilancio. ScanPiramyds, il progetto per esplorare l’interno nascosto delle piramidi (wikipedia) – curiosauro.itChe cosa abbiamo scoperto grazie al progetto ScanPyramids C’è chi ha definito le scoperte di ScanPyramids come delle preziose informazioni che apriranno una nuova fase dell’Egittologia. E c’è invece chi parla di ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La missioneè nata nel 2015 come uninternazionale guidato dall’Università del Cairo e dall’Istituto francese HIP (Heritage Innovation Preservation). L’intenzione era quella di scansionare le piramidi egiziane dell’Antico Regno, ossia Khufu, Chefren, Cheope) per rilevare la presenza di vuoti interni e strutture sconosciute. Dopo due anni di lavoro, molti articoli, controversie e dubbi, è arrivato il momento di un bilancio. ScanPiramyds, ilper esplorare l’interno nascosto delle piramidi (wikipedia) – curiosauro.itChe cosa abbiamo scoperto grazie alC’è chi ha definito ledicome delle preziose informazioni che apriranno una nuova fase dell’logia. E c’è invece chi parla di ...

