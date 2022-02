Tumori: studio, dieta ricca di fibre può migliorare risposta a immunoterapia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Una dieta ricca di fibre può migliorare la risposta del tumore all'immunoterapia, grazie ai suoi effetti benefici sul microbiota intestinale. Lo conferma un nuovo studio pubblicato su 'Science', a cui ha contribuito l'Istituto europeo di oncologia di Milano. Il team di ricercatori, guidato dal Md Anderson Cancer Center di Houston, Texas, ha esaminato retrospettivamente i dati di un gruppo di 438 pazienti che hanno ricevuto immunoterapia per melanoma metastatico, studiando la composizione del loro microbiota e le caratteristiche clinico-patologiche. A chi è entrato nello studio, all'inizio del trattamento è stato chiesto di compilare un questionario sugli stili di vita e le abitudini alimentari. In 293 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Unadipuòladel tumore all', grazie ai suoi effetti benefici sul microbiota intestinale. Lo conferma un nuovopubblicato su 'Science', a cui ha contribuito l'Istituto europeo di oncologia di Milano. Il team di ricercatori, guidato dal Md Anderson Cancer Center di Houston, Texas, ha esaminato retrospettivamente i dati di un gruppo di 438 pazienti che hanno ricevutoper melanoma metastatico, studiando la composizione del loro microbiota e le caratteristiche clinico-patologiche. A chi è entrato nello, all'inizio del trattamento è stato chiesto di compilare un questionario sugli stili di vita e le abitudini alimentari. In 293 ...

