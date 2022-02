“Trovati un lavoro serio!”: Miriana Trevisan sbigottita, contro di lei accuse assurde (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Miriana Trevisan a confronto con la storica amica: la critica suona inopportuna, il popolo dei social insorge compatto in suo difesa. Miriana Trevisan (fonte youtube)Il prime time di ieri sera ha regalato al pubblico numerosi colpi di scena. In primis, la pubblica presa di posizione di Delia che, di fronte al marito Alex Belli, ha ufficialmente annunciato di voler troncare il suo rapporto con lui. Successivamente la modella venezuelana, in televoto assieme a Giucas Casella e Soleil Sorge, si è rivelata la preferita del pubblico. Tale responso le ha permesso di conquistarsi la possibilità di accedere alla finale del reality, con grande scorno dell’influencer e di Katia Ricciarelli. I concorrenti hanno quindi nominato un loro singolo candidato alla finale del programma, che assieme a Delia si misurerà ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 2 febbraio 2022)a confronto con la storica amica: la critica suona inopportuna, il popolo dei social insorge compatto in suo difesa.(fonte youtube)Il prime time di ieri sera ha regalato al pubblico numerosi colpi di scena. In primis, la pubblica presa di posizione di Delia che, di fronte al marito Alex Belli, ha ufficialmente annunciato di voler troncare il suo rapporto con lui. Successivamente la modella venezuelana, in televoto assieme a Giucas Casella e Soleil Sorge, si è rivelata la preferita del pubblico. Tale responso le ha permesso di conquistarsi la possibilità di accedere alla finale del reality, con grande scorno dell’influencer e di Katia Ricciarelli. I concorrenti hanno quindi nominato un loro singolo candidato alla finale del programma, che assieme a Delia si misurerà ...

