Tridico | Messe in campo migliori soluzioni per transizione di Inpgi senza problemi in Inps'

Roma, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "Fin dal primo gennaio scorso abbiamo pensato alle migliori soluzioni per garantire una transizione senza problemi che tuteli i dipendenti dell'Inpgi, i giornalisti, le aziende contribuenti, all'interno di un mondo, quello dell'Inps, che è abituato a numeri ben più ampi e all'assorbimento di altri istituti di previdenza pubblici e privati, realizzati con successo sempre garantendo professionalità, tutele e benessere per lavoratori all'interno delle integrazioni". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenendo al webinar 'L'Inpgi passa all'Inps. Come cambia la busta paga e il futuro previdenziale dei giornalisti', organizzato dal consiglio nazionale

