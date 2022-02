“Trascinata dietro le quinte” Tina e Gemma show a UeD | ma mai si è vista una scena del genere

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) A Uomini e Donne è sempreCipollari controGalgani. Questa volta succede tutto durante un ballo dopo che la dama torinese aveva ricevuto un altro “no” da un cavaliere. Infatti in studio arriva il cavaliere Massimiliano, il quale riceve una dama pronta a conoscerlo. Il professore accetta di intraprendere questa nuova conoscenza e si fa avanti ancheGalgani. Quest’ultima ammette di essere interessata al cavaliere, ma riceve un altro rifiuto. Infatti, l’uomo ammette di non avere alcuna intenzione di conoscerla. Si tratta del secondo rifiuto in poco tempo perGalgani che la scorsa settimana aveva fatto la conoscenza di Massimiliano e credeva di essere l’unica dama ad aver iniziato con il nuovo cavaliere una frequentazione. Invece accanto a lei si era seduta anche la dama Nadia Marsala. Va detto ...

Advertising

GazzettinoL : ............ battendo la Stella Rossa 63-57 trascinata da Delaney (18 punti). Milano resta così al terzo posto dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Trascinata dietro

Sky Sport

... ma il Budu coi tiri dall'arco, al 38%, l'ha giustiziata nel finale,per tutta la gara ... La Vu al rientro ha più energia, resistee il solito Weems mette un canestro che dà morale ...19 - 15 Fine 1°Q! - Ottimo primo quarto della Pallacanestro Viola,dai 9 punti di Franco ...14 1°Q - Tripla di Duranti tutto solo in angolo! 17 - 14 1°Q - Risponde capitan Barrile da...I consensi unanimi per la band palermitana dopo le prove all’Ariston trascinano il duo formato da Veronica Lucchesi ... al terzo posto nelle scommesse sul vincitore dietro Elisa e Mahmood e Blanco, ...Buon 1500 metri ieri sera a Villafranca (VR), in occasione della prima edizione del meeting locale. Christian Neunhauserer (Forestale) si è imposto in 3:40.37, trascinando dietro di sé Gilio Iannone ( ...