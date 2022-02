Transizione energetica - Salvini: "Prima di dare incentivi alle elettriche bisogna pensare alle colonnine" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Proprio poco Prima che il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (leghista), a margine di un incontro con i rappresentanti del settore automotive, preannunciasse l'intenzione del governo di varare nuovi incentivi per favorire la diffusione delle auto a basse emissioni, elettriche in primis, Matteo Salvini, leader dello stesso partito, stigmatizzava coloro che, a suo dire, hanno "un approccio ideologico all'utilizzo dell'auto", senza tenere conto del fatto che "il progresso va accompagnato e aiutato senza penalizzare chi lavora nel settore". Salvini ha proseguito sostenendo che "alcune iniziative penalizzanti hanno bloccato lo sviluppo del settore", aggiungendo che "è giusto guardare al futuro, ma Prima di dare migliaia di euro per ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Proprio pocoche il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti (leghista), a margine di un incontro con i rappresentanti del settore automotive, preannunciasse l'intenzione del governo di varare nuoviper favorire la diffusione delle auto a basse emissioni,in primis, Matteo, leader dello stesso partito, stigmatizzava coloro che, a suo dire, hanno "un approccio ideologico all'utilizzo dell'auto", senza tenere conto del fatto che "il progresso va accompagnato e aiutato senza penalizzare chi lavora nel settore".ha proseguito sostenendo che "alcune iniziative penalizzanti hanno bloccato lo sviluppo del settore", aggiungendo che "è giusto guaral futuro, madimigliaia di euro per ...

Advertising

matteosalvinimi : Altro che “transizione energetica” immediata e “tutto elettrico” con prodotti cinesi, se in Italia non ci affrettia… - GassmanGassmann : In Germania il 48% dell’energia prodotta con rinnovabili!!! ??????E qui? Taglio agli incentivi per le energie… - quattroruote : Transizione energetica, #Salvini critica 'l'approccio ideologico all'uso dell'#auto: prima di dare incentivi alle… - EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: #Enea e @Fincantieri insieme per la #transizione #energetica. LUIGI GRASSIA su @LaStampa ci parla di questa nuova collabo… - Angelapalmas2 : RT @GassmanGassmann: In Germania il 48% dell’energia prodotta con rinnovabili!!! ??????E qui? Taglio agli incentivi per le energie https://t.c… -