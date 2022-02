Transizione ecologica - La filiera auto al governo: "Lelettrico non basta, più attenzione per gli e-fuel" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Una realistica Transizione energetica del parco circolante al 2030, sia a livello italiano che europeo, non puo che realizzarsi definendo target di mercato che valorizzino anche il contributo che i combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico sono in grado di assicurare gia nel breve periodo, garantendo allo stesso tempo che il tessuto industriale possa affrontare la Transizione in maniera meno violenta: questo si legge in uno dei passaggi più importanti della lettera inviata da diverse associazioni di rappresentanza della filiera automobilistica e dell'industria dei carburanti al governo, alla rappresentanza d'Italia presso la Ue e ai membri del Comitato interministeriale per la Transizione ecologica. Nella missiva, firmata da Unem, Federmetano, NGV ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Una realisticaenergetica del parco circolante al 2030, sia a livello italiano che europeo, non puo che realizzarsi definendo target di mercato che valorizzino anche il contributo che i combustibili rinnovabili e a basso contenuto carbonico sono in grado di assicurare gia nel breve periodo, garantendo allo stesso tempo che il tessuto industriale possa affrontare lain maniera meno violenta: questo si legge in uno dei passaggi più importanti della lettera inviata da diverse associazioni di rappresentanza dellamobilistica e dell'industria dei carburanti al, alla rappresentanza d'Italia presso la Ue e ai membri del Comitato interministeriale per la. Nella missiva, firmata da Unem, Federmetano, NGV ...

