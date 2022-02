Tragedia a Santa Marinella, esce per cercare il cagnolino ma cade e muore: ritrovato in un dirupo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il suo cagnolino era scomparso, lui voleva a tutti costi andare a ritrovarlo e così, ieri pomeriggio intorno alle 16, è uscito dalla propria abitazione. Con l’unico obiettivo: far ritornare il suo amico a quattro zampe a casa. Purtroppo, però, lui, un uomo di 82 anni, non è più ritornato perché nelle ricerche sarebbe scivolato in un dirupo e lì è stato trovato ormai senza vita. esce per cercare il cane, ma viene trovato morto E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 17 a Santa Marinella, sul litorale romano. E’ qui, che in un dirupo, in un’area di campagna in località Rimessa della Guardiola è stato trovato senza vita un uomo, un 82enne, che poco prima era uscito di casa per cercare il cagnolino, che aveva fatto perdere le sue tracce. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il suoera scomparso, lui voleva a tutti costi andare a ritrovarlo e così, ieri pomeriggio intorno alle 16, è uscito dalla propria abitazione. Con l’unico obiettivo: far ritornare il suo amico a quattro zampe a casa. Purtroppo, però, lui, un uomo di 82 anni, non è più ritornato perché nelle ricerche sarebbe scivolato in une lì è stato trovato ormai senza vita.peril cane, ma viene trovato morto E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 17 a, sul litorale romano. E’ qui, che in un, in un’area di campagna in località Rimessa della Guardiola è stato trovato senza vita un uomo, un 82enne, che poco prima era uscito di casa peril, che aveva fatto perdere le sue tracce. ...

