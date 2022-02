Tragedia a Santa Marinella: cosa è successo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo hanno trovato senza vita in un dirupo dove era caduto forse a causa della brina. La Tragedia si è consumata in un’area di campagna di Santa Marinella, in provincia di Roma. A perdere la vita Claudio Fiorucci, uscito poco prima dalla sua abitazione per andare a cercare il cane che aveva smarrito. Diverse le chiamate arrivate al 112 intorno alle 17:00 del 1 febbraio che indicavano la presenza di un uomo immobile in un terreno pendente in località Rimessa della guardiola. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha accertato il decesso dell’82enne. Residente poco distante dal luogo in cui ha perso la vita sono poi stati i carabinieri della stazione di Santa Marinella a ricostruire la dinamica. Ascoltati i familiari dell’uomo questi hanno riferito di averlo visto uscire intorno alle 16:00 per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo hanno trovato senza vita in un dirupo dove era caduto forse a causa della brina. Lasi è consumata in un’area di campagna di, in provincia di Roma. A perdere la vita Claudio Fiorucci, uscito poco prima dalla sua abitazione per andare a cercare il cane che aveva smarrito. Diverse le chiamate arrivate al 112 intorno alle 17:00 del 1 febbraio che indicavano la presenza di un uomo immobile in un terreno pendente in località Rimessa della guardiola. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha accertato il decesso dell’82enne. Residente poco distante dal luogo in cui ha perso la vita sono poi stati i carabinieri della stazione dia ricostruire la dinamica. Ascoltati i familiari dell’uomo questi hanno riferito di averlo visto uscire intorno alle 16:00 per ...

