Torino, Bremer rinnova fino al 2024 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Torino ha annunciato di “aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer, fino al 30 giugno del 2024“. “Gleison Bremer è nato a Itapitanga il 18 marzo del 1997. É al Toro dall’estate del 2018, reduce dall’esperienza nel campionato brasiliano con l’Atletico Mineiro (23 presenze e un gol). La sua crescita in granata è costante. Attento e implacabile in marcatura, Bremer si fa apprezzare anche in fase offensiva tanto da essere in Europa uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) nelle 98 presenze in partite ufficiali“, si legge nella nota del club granata che riesce a blindare uno dei gioielli della rosa di Ivan Juric. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ilha annunciato di “averto il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleisonal 30 giugno del“. “Gleisonè nato a Itapitanga il 18 marzo del 1997. É al Toro dall’estate del 2018, reduce dall’esperienza nel campionato brasiliano con l’Atletico Mineiro (23 presenze e un gol). La sua crescita in granata è costante. Attento e implacabile in marcatura,si fa apprezzare anche in fase offensiva tanto da essere in Europa uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) nelle 98 presenze in partite ufficiali“, si legge nella nota del club granata che riesce a blindare uno dei gioielli della rosa di Ivan Juric. SportFace.

diegofornero : #Bremer ha rinnovato col #Torino fino al 2024: questa è un'ottima notizia perché la prossima estate potrebbe muover… - MCriscitiello : Sgarro della Juve al Torino. Cairo aveva sbattuto la porta ai bianconeri per Bremer. I bianconeri sono arrivati ai… - _Morik92_ : #Juve scatenata in queste ultime ore: ok ai 7.5mln richiesti dal #Frosinone per #Gatti e sorpasso sul #Torino che a… - Lebron24320071 : @AmalaTV_ @FootballAndDre1 Dimmi qual é il vantaggio di bremer nel rinnovare col toro..prima poteva dire...se nn mi… - NotEscapism : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Torino, c'è il rinnovo di #Bremer -

