Tom Brady | non c’è niente dopo il football

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) «Giungemmo. È il Fine» sospirava l’Alessandro Magno di Pascoli mentre contemplava malinconicamente la fine delle sua epopea. Arrivato all’estremo confine orientale del mondo, il macedone si trovava costretto ad ammettere che non c’erano altre terre da conquistare, altri popoli da soggiogare, altre imprese da aggiungere alla sua già sterminata leggenda. Nel pomeriggio italiano di martedì anche Tomha annunciato di essere giunto al suo “Fine”. Possiamo solo immaginare il groviglio di emozioni che lo hanno assalito nel momento in cui ha deciso di comunicare al mondo che la sua carriera era giunta al termine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom(@tom) Indiscutibilmente il più grande quarterback della storia del gioco, uno dei pochi ad aver travalicato le ...

Advertising

Eurosport_IT : 44 anni, di cui 22 di carriera. 7 Super Bowl. 5 volte MVP del Super Bowl. 3 League MVP Si ritira Tom Brady, si r… - SkySport : ULTIM'ORA NFL, IL LEGGENDARIO QUARTERBACK TOM BRADY SI RITIRA LASCIA A 44 ANNI DOPO AVER VINTO 7 SUPER BOWL… - SkySport : Tom Brady si ritira: a 44 anni lascia il migliore di sempre #SkySport #TomBrady #NFL #Brady - perelaa : RT @lUltimoUomo: Cosa significa il ritiro di uno dei più grandi atleti della storia dello sport. - lUltimoUomo : Cosa significa il ritiro di uno dei più grandi atleti della storia dello sport. -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Brady

Dopo qualche giorno di incertezza, la leggenda del footballha annunciato ufficialmente il suo ritiro dopo 22 stagioni in NFL. Un addio che ha toccato anche tantissimi protagonisti della NBA, da LeBron James a Magic Johnson fino a giocatori dei ...DAL CORRISPONDENTE DA WASHINGTON. Chissà dove è finito il talent scout che nel 2000 scrisse il report su tal, allora 23enne californiano di San Mateo, college in Michigan e pronto a spiccare il volo fra i professionisti del football americano. Scrisse di quel che sarebbe diventato il più forte ...Il famoso marketplace NFT dedicato alla musica, OneOf, ha annunciato la sua nuova espansione nello sport lanciando un nuovo marketplace in collaborazione con Sports Illustrated o “SI”, per creare nuov ...Dopo il giallo di qualche giorno fa, con il tweet pubblicato e poi rimosso, è arrivata la conferma ufficiale del ritiro della leggenda del football americano Tom Brady. Il campione, uno dei più grandi ...