“Ti regalo il festival” Il commovente messaggio scritto da Achille Lauro alla madre

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Prima di salire sul palco dell’Ariston,hamamma Cristina. Lo fa attraverso un post condiviso su Instagram in cui si mostra bambino, per non dire neonato, ringraziando la donna del supporto avuto in questi anni. E’ undi compleanno, quello dell’artista romano: “Oggi 61 anni fà nasceva mia– si

Advertising

Wally44 : RT @livioghilardi: Mi unisco alla mozione per far suonare “L’amour toujours” all’Orchestra di Sanremo al Festival. Amadeus facci - e fagli… - calogerofanara1 : RT @AchilleIDOL: Oggi 61 anni fà nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo qu… - gossipblogit : Achille Lauro, la dedica alla madre: “Ti regalo il Festival” - silviettaluna : RT @AchilleIDOL: Oggi 61 anni fà nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo qu… - DonnaGlamour : La commovente dedica di Achille Lauro alla mamma: “Ti regalo il Festival” -

Ultime Notizie dalla rete : regalo festival

Oggi 61 anni dopo lel'apertura deldi Sanremo'. Il post è un elogio alla maternità stessa. 'Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno ..."Non potevo riceverepiù bello per i 20 anni della mia creatura - ha detto il presidente ... Stefano Coletta direttore di Rai Uno, Ornella Muti alla conduzione della prima serata del...uno spin-off del Festival di Sanremo 2021. È così, la gestione del Direttorissimo Amadeus è sempre uguale a se stessa tanto che ci fa un regalo cosmico, quello di far sembrare che la pandemia duri ...Fiorello non ha deluso il pubblico del Festival e già la primissima sera ha regalato sorrisi alla platea e al pubblico da casa. Dopo aver ironizzato su quanto Amadeus lo avesse “forzato” a tornare all ...