"The Terminal", la storia vera che ha ispirato il film stasera in tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questa sera va in onda su Iris The Terminal, il film del 2004 di Steven Spielberg con Tom Hanks protagonista nei panni di un uomo che rimane bloccato nell'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York per diverso tempo. The Terminal è ispirato a una storia (incredibile ma) vera, quella dell'iraniano Mehran Karimi Nasseri che, a causa del furto del proprio passaporto, rimase bloccato all'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi dal 1988 al 2006. L'uomo, nato nel 1942, visse per 18 anni in quello che è a tutti gli effetti un non luogo: vistosi rifiutare il visto d'ingresso nel Regno Unito proprio a causa del furto del passaporto, le autorità francesi gli offrirono la permanenza in Francia oppure il rimpatrio, che però rifiutò in quanto rifugiato politico. Nasseri iniziò così la sua ...

