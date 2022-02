Terza categoria | offese razziste e la squadra esce dal campo | presentato ricorso contro 0-3 a tavolino

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Grave episodio a Bologna, dove unadi, il Saragozza, halo 0-3 disposto dal giudice sportivo per abbandono del. Lasi era ritirata a partita in corso in segno di protesta nei confronti degli insulti razzisti subiti da un giocatore. La Procura federale ha indagato sulla vicenda e ha confermato quanto accaduto, ma è arrivata la sconfitta a. Con questo, in caso di accoglimento, si creerebbe uno storico precedente: mai, infatti, una partita, anche a livello professionistico, si è rigiocata dopo che unaaveva abbandonato ila causa di cori razzisti. SportFace.