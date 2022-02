Terremoto in Indonesia | scossa fortissima di magnitudo 6 2 | l' epicentro a Maluku

Advertising

luprecia75 : RT @alertarojanot: Un terremoto magnitud 6.0 sacude Indonesia - paulocadaval : RT @alertarojanot: Un terremoto magnitud 6.0 sacude Indonesia - brina_77 : RT @ilmessaggeroit: Terremoto Indonesia di 6.2: epicentro nella provincia orientale di Maluku - occhio_notizie : Un terremoto di magnitudo 6,2 questa sera ha colpito la provincia orientale di Maluku - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Terremoto Indonesia di 6.2: epicentro nella provincia orientale di Maluku -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Indonesia

ilmessaggero.it

Ilè avvenuto alle 20:25 ora italiana, nella notte in: alle 4:25 ora. L'epicentro del sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV - Roma con queste coordinate geografiche (...Ilè avvenuto alle 20:25 ora italiana, nella notte in: alle 4:25 ora. L'epicentro del sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV - Roma con queste coordinate geografiche (...Gli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato l’epicentro a Neviano degli Arduini a una profondità di 47 km. Questa mattina alle 8.31 una nuova piccola scos ...Un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito la provincia orientale di Maluku in Indonesia, come confermato dall'agenzia di meteorologia, climatologia e geofisica. Il terremoto ...