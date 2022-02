Terna | emesso il primo Green bond ibrido per un miliardo di euro

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha lanciato oggi con successo la prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida non convertibile, destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale pari a undi. L'emissione ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima di più di 4 miliardi di, oltre 4 volte l'offerta. Caratterizzata da un'elevata qualità e da un'ampia diversificazione geografica degli investitori, l'emissione obbligazionaria ibrida di, autorizzata dal consiglio di amministrazione lo scorso 18 gennaio 2022, ha ricevuto un rating “BBB-” da Standard and Poor's, “Ba1” da Moody's e "BBB" da parte di Scope. Tenuto conto della subordinazione delle obbligazioni ibride e della possibilità di differire il pagamento degli interessi, ...

