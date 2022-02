Tentato omicidio per droga nel Napoletano, arrestato 51enne (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTentato omicidio volontario e porto e detenzione illegale di arma da fuoco aggravati dalle modalità mafiose: sono i reati che i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e la DDA di Napoli contestano a un incensurato di 51 anni, Giuseppe Picardi, originario di Acerra (Na). Le indagini che hanno portato all’arresto di Picardi sono scattate dopo il Tentato omicidio di un 24enne, anch’egli incensurato, avvenuto ad Acerra, il 21 novembre 2021. Un episodio secondo gli inquirenti riconducibile a dissidi sorti nell’ambito del controllo dello spaccio della droga. Picardi, ritenuto l’autore del Tentato omicidio, ha Tentato di scappare e di liberarsi di una pistola a salve modificata, pronta a fare fuoco e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutovolontario e porto e detenzione illegale di arma da fuoco aggravati dalle modalità mafiose: sono i reati che i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e la DDA di Napoli contestano a un incensurato di 51 anni, Giuseppe Picardi, originario di Acerra (Na). Le indagini che hanno portato all’arresto di Picardi sono scattate dopo ildi un 24enne, anch’egli incensurato, avvenuto ad Acerra, il 21 novembre 2021. Un episodio secondo gli inquirenti riconducibile a dissidi sorti nell’ambito del controllo dello spaccio della. Picardi, ritenuto l’autore del, hadi scappare e di liberarsi di una pistola a salve modificata, pronta a fare fuoco e ...

