Tensione Russia-Ucraina, Biden manda le truppe Usa in Germania, Polonia e Romania (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Washington – Come anticipato dai media statunitensi, gli Usa invieranno altre truppe in Ucraina. “L’attuale situazione richiede che rinforziamo la posizione difensiva e di deterrenza sul fianco orientale della Nato”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, annunciando l’invio in Europa orientale di 3mila truppe americane aggiuntive. Kirby ha spiegato che circa 2mila militari partiranno dagli Usa per la Polonia e la Germania, mentre mille militari attualmente di stanza in Germania si sposteranno in Romania. “Rimaniamo concentrati sull’evolversi della situazione in Europa e sulle azioni della Russia sul confine con l’Ucraina ed in BieloRussia”, ha detto ancora Kirby. Nel primo pomeriggio, spiegava la Cnn, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Washington – Come anticipato dai media statunitensi, gli Usa invieranno altrein. “L’attuale situazione richiede che rinforziamo la posizione difensiva e di deterrenza sul fianco orientale della Nato”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, annunciando l’invio in Europa orientale di 3milaamericane aggiuntive. Kirby ha spiegato che circa 2mila militari partiranno dagli Usa per lae la, mentre mille militari attualmente di stanza insi sposteranno in. “Rimaniamo concentrati sull’evolversi della situazione in Europa e sulle azioni dellasul confine con l’ed in Bielo”, ha detto ancora Kirby. Nel primo pomeriggio, spiegava la Cnn, ...

