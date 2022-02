Telefonata Draghi-Putin: Il presidente russo: “Garantiamo forniture gas” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Draghi al telefono con il presidente Vladimir Putin per occuparsi della crisi al confine tra Russia e Ucraina, non dimenticandosi anche la questione dei prezzi del gas. Sulla questione energetica, il capo dello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 2 febbraio 2022)al telefono con ilVladimirper occuparsi della crisi al confine tra Russia e Ucraina, non dimenticandosi anche la questione dei prezzi del gas. Sulla questione energetica, il capo dello… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

