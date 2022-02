Targa Telematics - La tech company italiana alla conquista della Spagna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continua il percorso di internazionalizzazione per Targa Telematics, azienda italiana che sviluppa soluzioni nel campo della telematica, della smart mobility e dell'IoT. La tech company, che vanta sedi dirette anche in Francia e nel Regno Unito, e che opera in paesi di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, Nuova Zelanda, Asia compresa, dopo aver rafforzato la propria presenza sui mercati esteri con l'apertura degli uffici in Portogallo e l'avvio della fase di start-up in alcuni paesi latini, tra cui Messico e Brasile, ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Madrid, in Spagna. Negli ultimi 5-6 anni, Targa Telematics è stata protagonista di una crescita significativa, caratterizzata da un ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Continua il percorso di internazionalizzazione per, aziendache sviluppa soluzioni nel campotelematica,smart mobility e dell'IoT. La, che vanta sedi dirette anche in Francia e nel Regno Unito, e che opera in paesi di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia, Nuova Zelanda, Asia compresa, dopo aver rafforzato la propria presenza sui mercati esteri con l'apertura degli uffici in Portogallo e l'avviofase di start-up in alcuni paesi latini, tra cui Messico e Brasile, ha annunciato l'apertura di una nuova sede a Madrid, in. Negli ultimi 5-6 anni,è stata protagonista di una crescita significativa, caratterizzata da un ...

