Tankoa annuncia la vendita del primo T55 Sportiva

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 2 febbraio 2022), cantiere boutique Genovese, è orgoglioso dire la firma del contratto della prima unità di T55 metri della nuova serie totalmente in alluminio disegnata da Luca Dini. T55ladopo sei mesi Laarriva a soli sei mesi dalla presentazione ufficiale della Lineadurante un evento live Zoom e rappresenta un promettente inizio 2022 per il cantiere, che fa seguito ad una ottima performance commerciale nel 2021, che ha visto nuovi contratti per i primi T580 e T450, oltre a una quinta unità della fortunata serie S501. L’eleganteT55 è stato pensato per ampliare l’offerta della gammaad un mercato sempre più sofisticato. Lo yacht rimane sotto le ...