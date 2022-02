Tananai, chi è il cantante per la prima volta in gara al Festival di Sanremo: dagli esordi alla vittoria a Sanremo Giovani (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il giovane artista che viene dalle porte di Milano si esibirà al prossimo Festival di Sanremo 2022 con la sua Sesso Occasionale e si candida ad essere una delle rivelazioni della prossima gara dei big. Già noto agli attenti conoscitori del mondo indie italiano, Tananai si è conquistato un posto tra i 25 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston grazie al biglietto staccato con la vittoria al contest di Sanremo Giovani dello scorso dicembre. Dopo il tormentone dal titolo di Calcutta e la recente collaborazione nell’ultimo album di Fedez, il cantante cui il vero nome è Alberto Cotta Ramusino è pronto ad andare alla conquista di una platea ancora più ampia. Conosciamo qualcosa in più su di lui e sulla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il giovane artista che viene dalle porte di Milano si esibirà al prossimodi2022 con la sua Sesso Occasionale e si candida ad essere una delle rivelazioni della prossimadei big. Già noto agli attenti conoscitori del mondo indie italiano,si è conquistato un posto tra i 25 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston grazie al biglietto staccato con laal contest didello scorso dicembre. Dopo il tormentone dal titolo di Calcutta e la recente collaborazione nell’ultimo album di Fedez, ilcui il vero nome è Alberto Cotta Ramusino è pronto ad andareconquista di una platea ancora più ampia. Conosciamo qualcosa in più su di lui e sulla ...

FlawedRain : RT @blackrowley: tre settimane fa non sapevo neanche chi fosse tananai e adesso non sto spegnendo solo per lui proprio vero che tira più un… - _aissatouu_ : Ma solo io non so chi è tananai? #Sanremo2022 - blackrowley : tre settimane fa non sapevo neanche chi fosse tananai e adesso non sto spegnendo solo per lui proprio vero che tira… - ovunquetusja : SE MI CHIEDI CHI È IL RAGAZZO PER ME IO DICO TANANAI DAI DOVE SEI CAZZO - exspaghetti : Possiamo muoverci con questo momento che dopo canta tananai che non so chi sia l'ho messo in squadra perché mi face… -